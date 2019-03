Bjorn Kuipers leidt kampioenskraker in Amsterdam

De landskampioen uit Eindhoven verdedigt in de Johan Cruijff Arena een voorsprong van vijf punten op de thuisclub. De KNVB heeft de 45-jarige Kuipers, algemeen beschouwd als de beste arbiter van Nederland, aangesteld voor het cruciale duel in de titelstrijd.



De Oldenzaler krijgt zondag vanaf 16.45 uur hulp van zijn vaste grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, Allard Lindhout is de vierde man. Pol van Boekel fungeert in Zeist als videoarbiter, met hulp van Mario Diks. Zij kunnen Kuipers op basis van de tv-beelden helpen.



PSV versloeg Ajax in september in Eindhoven met 3-0. Toen was Danny Makkelie de scheidsrechter.