Bjorn Kuipers stopt na Johan Cruijff Schaal: ‘Het is mooi geweest’

Overmars onverbidde­lijk: Ajax laat gewilde Antony en Alvarez niet gaan

27 juli Edson Álvarez en Antony spelen dit seizoen ‘gewoon’ voor Ajax. ,,We laten ze niet gaan”, is directeur Marc Overmars stellig over de in Oostenrijk nog ontbrekende internationals, die interesse genieten van respectievelijk Stade Rennes en Bayern München.