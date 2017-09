Blamage: bekerhouder Vitesse onderuit bij hoofdklasser Swift

In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd niet gescoord: 0-0. De Amsterdamse zaterdaghoofdklasser nam daarna op het eigen kunstgrasveld de strafschoppen beter: 5-3. Namens Vitesse miste Alexander Büttner de eerste penalty.

Vitesse verzuimde in de eerste helft afstand te nemen van Swift. Milot Rashica, Luc Castaignos en Thomas Bruns lieten grote kansen liggen. De verrassend sterke thuisploeg was via Max van Wakeren eveneens een paar keer dicht bij de openingstreffer.

Dreigend

Ook na de pauze bleef Swift dreigend. Vitesse-doelman Remko Pasveer hield spits Jaap Smeeing van scoren af. Twintig minuten voor tijd kwam Matavz alsnog het veld in, voor Castaignos, om een beslissing te forceren. Aan een verlenging viel echter niet te ontkomen. Daarin kon Vitesse het niveauverschil van vier klassen evenmin in de stand uitdrukken.

In de strafschoppenreeks bleven de amateurs van Swift opmerkelijk koel. Niet één speler miste van elf meter. Na de eerste flater van Büttner kon het beschaamde Vitesse de schade niet meer repareren. Na de winnende trap konden de 1500 toeschouwers op het uitverkochte complex hun geluk niet op. Swift wacht in de competitie nog op de eerste zege na drie gelijke spelen.

Historische uitschakeling

Swift is de eerste amateurclub die de regerend bekerkampioen al in de eerste ronde van de KNVB-beker uitschakelt. FC Twente ging als bekerhouder in het seizoen 2001-2002 onderuit tegen Ajax 2, maar dat was in de achtste finales.