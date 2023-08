Blessure Justin Bijlow bezorgt Feyenoord een duivels dilemma

Andries Jonker vervangt Pierre van Hooijdonk zondag bij Studio Voetbal

Andries Jonker is zondag een van de tafelgasten in het programma Studio Voetbal. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen vult de stoel van Pierre van Hooijdonk. De analist zal voorlopig niet in het programma te zien zijn nadat hij ongefundeerde beschuldigingen had geuit richting Ajax-trainer Maurice Steijn.