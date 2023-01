Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van PSV, FC Emmen, Sparta en RKC

FC Emmen - PSV (Dinsdag 18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; El Messaoudi, Veendorp, Bernadou, Diemers; Zivkovic, Mendes

Afwezigen: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü (allen geblesseerd). Onzeker: Burnet

Bijzonderheden: In drie ontmoetingen op De Oude Meerdijk speelde FC Emmen twee keer gelijk tegen PSV. Alleen vorig seizoen wonnen de Eindhovenaren



Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mauro; Sangaré, Simons, Gutiérrez; Bakayoko, Til, El Ghazi

Afwezigen: Boscagli, Fofana, Saibari, De Jong, Sávio

Bijzonderheden: PSV mist op dit moment drie aanvallers en ook nieuweling Fábio Silva is nog niet inzetbaar, dus voorin is de bezetting dun. De ploeg van Ruud van Nistelrooij is gewaarschuwd, want in Emmen liet PSV zich de afgelopen jaren al twee keer verrassen. Kleine wedstrijden lijken even niet meer te bestaan in de eredivisie