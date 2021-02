Blind bewijst het telkens weer: schrijf hem nooit af

Samenvatting Ten Hag over afwezige Promes: ‘Hij heeft wens om naar Spartak te vertrekken’

10 februari Quincy Promes komt waarschijnlijk niet meer in actie voor Ajax. De 29-jarige aanvaller ontbrak in de selectie voor de bekerkraker tegen PSV. Trainer Erik ten Hag stelde na de 2-1 zege in de kwartfinale dat de absentie te maken heeft met de vertrekwens van Promes, die al langer op het punt staat terug te keren naar Spartak Moskou.