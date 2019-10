Blind en Martínez blinken uit, louter onvoldoendes bij Feyenoord

Van Bommel: ‘Wij misten hele goede spelers, maar daardoor hebben we niet verloren’

19:57 Mark van Bommel vond na afloop van PSV-AZ niet dat PSV verloren had doordat zijn ploeg een waslijst aan geblesseerden had. ,,Wij misten hele goede spelers. Dat weet je van tevoren en het is niet zo dat we daardoor verloren hebben”, vond hij na de 0-4 nederlaag.