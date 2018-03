Blind: Ik voel geen enkele wrok naar Overmars en Van der Sar

Door Daniël Dwarswaard We gaan u dus niet meer als trainer aan het werk zien? Danny Blind: ,,Als ik elke dag op zou staan in de hoop dat clubs mij zouden bellen, was ik natuurlijk niet aan deze functie begonnen. Er zijn clubs geweest die mij hebben benaderd, maar daar ben ik niet op in gegaan. Ik ga niet voor niets aan deze functie beginnen. Al is er wel één uitzondering. Bij Ajax heb ik tijdens de gesprekken open kaart gespeeld. Mocht Louis van Gaal nog bondscoach worden van een land, ga ik waarschijnlijk met hem mee als assistent. Als dat land mij ook aanstaat natuurlijk.’’

Zes jaar geleden was u bij Ajax slachtoffer van de Cruijff-revolutie. U moest vertrekken en stond daarmee tegenover Edwin van der Sar en Marc Overmars. Uitgerekend de directeuren die u nu als commissaris moet controleren. Dat is toch gek?

,,Zo zie ik dat niet. We zijn inmiddels jaren verder en ik kijk naar de toekomst. De afgelopen jaren ben ik, onder meer als bondscoach, vaak bij Ajax geweest zonder enig gevoel van wrok. Het contact met Marc en Edwin is ook prima. Toen Ajax vorig jaar de finale van de Europa League speelde, nodigde Edwin mij ook uit in Stockholm. Waar het om gaat: ik voel geen enkele wrok en zie op dat vlak dus ook geen problemen om deze functie uit te oefenen. Andersom wilde ik ook heel duidelijk weten: zit er bij de bestuursraad en de directie geen negatief sentiment richting mij? Dat is niet het geval.’’