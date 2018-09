Blind: Niks aan de hand, ik heb weleens 13 punten achtergestaan

Rapportcijfers Luuk de Jong en teamgeno­ten PSV stijgen tot grote hoogte

21:08 Met zijn voortreffelijke spel in de topper tegen Ajax is Luuk de Jong dé speler van het weekeinde. De spits kreeg een 9 voor zijn optreden. Bij de landskampioen werden sowieso de hoogste cijfers genoteerd. Steven Bergwijn kreeg een 8, Lozano, Schwaab en Rosario een 7,5. De enige niet-PSV’er die zo’n hoog cijfer haalde was Sepp van den Berg.