Blind stoort zich aan trage wissel: ‘Tien man kan fataal zijn’

,,In het veld keken we elkaar vragend aan", zei Blind tegenover FOX Sports. ,,Een wissel mag geen zes minuten duren. Dat moet echt beter en sneller.” Na een elleboogstoot van Mustafa Saymak, die spijt betuigde, moest Alvarez ingevallen naar de kant - hij was na een half uur spelen ingevallen voor Lisandro Martinez en luidde de 1-3 in van Gustavo Hamer.