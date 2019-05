Blind: We leken wel een zwerm bijen

,,Ik zal Marc eens bellen”, lachte Blind na de zege op FC Utrecht (4-1). ,,Zo had ik het nog niet meteen bekeken. We zijn er nog niet, maar het klopt dat het nu eigenlijk niet meer mis kan gaan. Wij winnen en AZ verslaat PSV”, doelde hij op de uitslag in Alkmaar (1-0). ,,Drie punten en veertien doelpunten voor op PSV. Lekker.”

Blind en Dusan Tadic namen het voortouw na het pijnlijke verlies tegen de Spurs (2-3). ,,Ik was zelf ook kapot, dat ben ik eigenlijk nog”, zei Blind. ,,Ik heb nog niet goed geslapen sinds woensdag. Maar wij hebben inderdaad benadrukt dat we de titel nooit meer mogen laten lopen. Dat hebben we ook laten zien tegen Utrecht.”

,,Al na 38 seconden staan we achter”, zei Blind. ,,Maar we geven niet zo maar op. We leken wel een zwerm bijen. Zo renden we met z’n allen naar de bal. Ziyech voorop, Hakim liet weer zien hoe belangrijk hij voor ons is. Misschien dat we even met z’n allen wat gaan eten, maar woensdag spelen we onze kampioenswedstrijd. We hebben er zin in.”