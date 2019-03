Blind: ‘Wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan’

Bij een zege op AZ had Ajax over twee weken in de volgende speelronde van de eredivisie tijdens een rechtstreeks duel met koploper PSV een aanval kunnen doen op de koppositie van de eredivisie. Nu moet de club uit Amsterdam voorkomen dat de lijstaanvoerder een voorsprong van acht punten neemt en een voorschot neemt op prolongatie van de landstitel.

,,Natuurlijks is er nu nog niets beslist”, zei Blind. ,,Als we PSV verslaan, dan is het verschil nog maar twee punten. En we hebben dit seizoen al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Maar het is wel doodzonde. Die wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan.”