Blinker, Van Gobbel, Taument: Van Kromfoetoe blijf je af

Door Mikos Gouka



Er zijn verse oesters, er is sushi. Er is wijn en water. In de keuken van de Harbour Club in Rotterdam wordt de gegrilde tonijn, de ribeye dry aged en de wagyu entrecote op de borden geschoven. En Willem van Hanegem is er bij. Niet fysiek, maar het gaat wel over hem.



Gaston Taument (48), Ulrich van Gobbel (48) en Regi Blinker (49) praten over hun jaren onder de trainer Willem van Hanegem. Samen met Henk Fraser werden ze tussen 1992 en 1995 ‘de Surinaamse kinderen van Van Hanegem’ genoemd. ,,Dat was een beetje cynisch’', zegt Taument lachend. ,,Van Hanegem was iemand die tussen de gewone mensen stond. Het voelde gewoon goed tussen ons.’’



Van Gobbel knikt. Of Van Hanegem iets Surinaams in zich had, op zijn uiterlijk na uiteraard. ,,De Surinaamse gemeenschap is warm, zorgt voor elkaar. Jullie noemden hem ‘De Kromme’, in Suriname gaven ze hem de bijnaam ‘De Kromfoetoe’. Als ik speelde, wilde ik zo graag laten zien wat ik kon. Ik heb veel trainers gehad. Maar Fatih Terim bij Galatasaray, dat was toch geen Van Hanegem. Nee, Graeme Souness ook niet, al was dat ook een geweldige man. Voor mij was Van Hanegem de allerbeste.’’