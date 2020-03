Blom: Er zijn minder opstootjes door de VAR

Door Daniël Dwarswaard en Maarten Wijffels



Als Kevin Blom in de tuin van het KNVB-gebouw in Zeist poseert voor de fotograaf, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het onvermijdelijke gebeurt. Een passant - Blom kent hem niet - tekent met zijn wijsvingers in de lucht een televisie. Juist ja, het inmiddels bekende VAR-gebaar. En zo gaat dat een paar keer per dag. ,,Als ik in de Albert Heijn kiwi’s of tomaten uitzoek, staat er altijd wel iemand dat gebaar te maken. Laatst in de sauna ook. Daar kom je toch voor je ontspanning. En bij het tennis in Ahoy was ik vorige maand blijkbaar in beeld geweest. Dat vindt men dan toch interessant. De appjes stroomden binnen. Tja, we worden opgemerkt.’’