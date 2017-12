Blom leidt topper tussen Ajax en PSV

Terug in de tijd: Otto Versfeld en dé penalty

9:04 Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat Helmond Sport-doelman Otto Versfeld wereldberoemd werd. Helaas niet voor hem vanwege een weergaloze redding. Versfeld werd op 5 december 1982 in het eredivisieduel met Ajax - in het inmiddels verdwenen stadion De Meer - gepasseerd door de nu legendarische penalty van Johan Cruijff en Jesper Olsen.