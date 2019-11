Boadu gaat voor vijf op een rij, PSV jaagt op eerste uitzege sinds eind september

OpstellingenDe clubs die Europees actief waren komen dit weekend alweer in actie in speelronde dertien van de eredivisie, die begint met een duel tussen Heerenveen en Vitesse. Op zaterdag zijn er drie duels, op de bomvolle zondag liefst vijf. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit.

Heerenveen - Vitesse (vanavond, 20.00 uur)

Kijk niet raar op als het duel in Friesland in een gelijkspel eindigt, want elf van de laatste zeventien ontmoetingen eindigden in een gelijkspel. Voor Vitesse zou een puntje sowieso al iets zijn, want de ploeg van Leonid Sloetski verloor de laatste vier competitieduels en evenaren met een nieuwe nederlaag het negatieve clubrecord van vijf verliespartijen op rij. Een mooi moment lonkt overigens voor Navarone Foor, die zijn honderste duel voor Vitesse kan spelen.

Volledig scherm Opstelling Vitesse © AD Volledig scherm Opstelling Heerenveen © AD

Willem II - Sparta (zaterdag, 18.30 uur)

Na vier nederlagen op rij won Sparta vorige week weer eens, met 2-0 van Vitesse. De kans dat Sparta die lijn morgenavond doortrekt, is niet zo groot. Sparta won in de laatste zeventien duels in Tilburg geen enkele keer. Willem II rekent tegen Sparta vooral op topscorer Evangelos Pavlidis, al lijkt hij zijn draai in het Koning Willem II-stadion nog niet helemaal gevonden te hebben. De Griekse spits scoorde dit kalenderjaar al dertien keer, maar deed dat slechts twee keer in Tilburg. Verwacht geen ruime zege van Pavlidis en zijn teamgenoten; de laatste zes overwinningen van Willem II waren met kleinst mogelijke marge.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

Fortuna Sittard - FC Groningen (19.45 uur)

Slechts drie keer won Fortuna dit eredivisieseizoen, toevallig waren dat de laatste drie thuisduels in de competitie. Groningen zal van goede huizen moeten komen om te winnen in Sittard, al zijn ook de Groningers bezig aan een aardige reeks. Na Ajax (22 duels) is Groningen de langst ongeslagen eredivisieploeg (zes duels). Bovendien hield Groningen zes keer de nul, wat alleen AZ (negen) de ploeg van Danny Buijs na doet. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan doelman Sergio Padt, die in 150 eredivisieduels achter elkaar de negentig minuten volmaakte.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

Heracles - ADO Den Haag (20.45 uur)

Eén zege in de laatste negen eredivisieduels. Nee, echt goed draait de ploeg van Fons Groenendijk niet. Een fijn potje om die reeks wat kleur te geven is het uitduel bij Heracles ook niet, want die ploeg won juist de laatste vier duels in eigen stadion. Daar komt nog eens bij dat de ploeg van Frank Wormuth een extra motivatie heeft: een zege op ADO betekent de tweehonderdste eredivisieoverwinning voor de club uit Almelo. Voor ADO is het vooral zaak om Cyriel Dessers in de gaten te houden. De Belgische spits was in de laatste vier eredivisieduels betrokken bij acht doelpunten (vier goals, vier assists).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

FC Twente - Ajax (zondag, 12.15 uur)

Ajax lijkt dit seizoen niet te stoppen, maar misschien dat Twente daar verandering in kan brengen. In Enschede wonnen de Amsterdammers namelijk al niet meer sinds 2013. Voor Quincy Promes, Dusan Tadic en Hakim Ziyech - mits die laatste fit genoeg is om te spelen - wordt het sowieso een speciale middag, want het Ajax-trio droeg in het verleden het shirt van FC Twente. Voor Ziyech staat er ook nog iets anders op het spel, want de spelmaker kan een mooi rijtje completeren. Scoort de Marokkaans international heeft dan tegen alle 26 ploegen die hij in de eredivisie trof, een doelpunt gemaakt.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

FC Utrecht - RKC Waalwijk (14.30 uur)

Het thuisduel met RKC zou een formaliteit moeten zijn voor FC Utrecht. En dat is niet enkel het geval omdat het de nummer 4 tegen de hekkensluiter in de eredivisie is. De Domstedelingen zijn op eigen veld al ruim 26 jaar niet meer afgetroefd door de Brabanders in competitieverband. De laatste 12 ontmoetingen met deze tegenstander in de Galgenwaard werden bovendien gewonnen, de langste winstreeks tegen welke tegenstander dan ook op eigen veld. Toch heeft RKC iets om zich aan vast te houden: FC Utrecht pakte geen punt in zijn laatste twee duels en kwam in deze wedstrijden ook niet tot scoren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

AZ - VVV-Venlo (16.45 uur)

Houdt Marco Bizot opnieuw zijn doel schoon? Dat lukte de 28-jarige keeper in elk van de laatste vier wedstrijden van AZ. In al die duels kwam Myron Boadu, de man van het moment bij AZ, ook nog eens tot scoren. Het zit er goed in dat de 18-jarige spits dit ook tegen VVV kan lukken, aangezien de Venlonaren in elk van hun laatste 23 competitieduels minstens één keer moesten vissen. Jay Driesen won vorige week wel zijn eerste duel als hoofdtrainer bij VVV, nadat Robert Maaskant werd ontslagen vanwege de slechte prestaties op het veld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Feyenoord - PEC Zwolle (16.45 uur)

Feyenoord hoopt met een overwinning in de Kuip terug te keren in het linkerrijtje van de eredivisie. Gezien de recente historie moet dat goed komen voor de thuisploeg, voor PEC is het in competitieverband namelijk alweer ruim 15 jaar geleden dat het nog eens scoorde op het veld van Feyenoord. Dick Advocaat verloor zijn laatste twee ontmoetingen met de Zwollenaren. Als trainer van Sparta en FC Utrecht kon in hij zijn vorige twee wedstrijden geen punt afsnoepen van PEC.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

FC Emmen - PSV (20.00 uur)

Voor het eerst in de clubgeschiedenis slaagde FC Emmen er afgelopen januari in, in een officieel duel een resultaat te behalen tegen PSV. Tot scoren kwamen toen Luuk de Jong, Angeliño en in de slotfase tweemaal Nicklas Pedersen. Alle drie deze spelers voetballen inmiddels niet meer bij dezelfde ploeg - Pedersen is zelfs helemaal gestopt. De Eindhovenaren zijn ook nu kwetsbaar. Zij wonnen geen van hun laatste drie eredivisiewedstrijden buiten het eigen Philips Stadion. De laatste uitzege was op 29 september, toen werd er gewonnen bij PEC Zwolle (0-4). Donyell Malen is nog altijd topscorer, samen met Quincy Promes. Van zijn 10 goals maakte de Oranje-international er slechts één buiten Eindhoven.