Boadu twijfelde over AZ-vertrek: hoe familie, Stengs, Gravenberch en God hem hielpen voor AS Monaco te kiezen

Door Johan Inan



Eigenlijk, stelt Myron Boadu, wist hij heel lang niet of hij AZ en Nederland al wel wilde verlaten. De aanvaller was gehecht aan zijn familie en Wijdewormer was zijn tweede thuis. Op het trainingscomplex van AZ liepen niet alleen veel vrienden, ook was hij er verzekerd van een basisplaats. ,,Ik wist eind juni van de interesse van Monaco en pas een maand later besloot ik er te tekenen. Ik was niet bang, maar had wel zoiets van: oh, ik ga mijn vertrouwde omgeving verlaten. Best spannend.”