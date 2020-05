Boadu: Zlatan behandelde me als zijn vriend

'unaniem besloten' Ook spelers en staf PEC Zwolle leveren salaris in

10:43 In navolging van onder meer PSV, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, FC Groningen, VVV-Venlo en FC Twente heeft ook PEC Zwolle een akkoord bereikt met de spelers over salarisverlaging. Niet alleen de spelers leveren geld in, ook de technische staf en het kantoorpersoneel. De eredivisieclub uit Overijssel volgt de aanbevelingen uit het pakket aan noodmaatregelen waar de belangenorganisaties voor werkgevers en werknemers uit de voetballerij onlangs een akkoord over sloten.