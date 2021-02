Boekt Ajax eerste zege in Almelo sinds 2016?

Promes niet bij selectie voor bekerduel met PSV: Ajax en Spartak houden vertrouwen in transfer

10 februari Quincy Promes zit niet bij de selectie van Ajax voor de kwartfinale van vanavond (20.00 uur) in het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen PSV. De 29-jarige aanvaller ontbreekt in de Johan Cruijff Arena vanwege de onderhandelingen tussen Ajax en Spartak Moskou over een transfer. De partijen hebben nog steeds vertrouwen dat er een definitief akkoord zal worden bereikt.