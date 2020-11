Boekt Sparta in Waalwijk eerste competitiezege?

Finn Stokkers wil ook bij RKC een serie neerzetten

6:50 Finn Stokkers is een van de weinige voetballers die kan zeggen dat hij dit seizoen voor twee clubs heeft gescoord in de Nederlandse competitie. In het shirt van NAC trof hij doel tegen Jong AZ, een divisie hoger redde hij voor RKC een punt tegen PEC Zwolle.