Bondscoach De Boer over flirt Robben met Oranje: ‘Zeg nooit nooit, maar voor nu sluit ik het uit’

,,Zeg nooit ‘nooit’. Maar op dit moment sluit ik het uit”, aldus De Boer. ,,Ik heb de laatste tijd best wel eens kritiek gekregen dat ik spelers selecteer die weinig aan spelen toekomen bij hun clubs. Hij heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld."

De Boer is met name blij dat Robben weer speelt, vooral ook voor hemzelf als persoon. ,,Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien.”

Robben speelde zondagmiddag tegen FC Emmen 80 minuten mee en vervulde met twee assists een hoofdrol. FC Groningen won het duel uiteindelijk met 4-0. Na afloop flirtte de ex-international met Oranje. ,,Het zou leuk zijn, maar je moet wel realistisch zijn, dusdanig fit zijn en iets kunnen betekenen in zo’n ploeg. Oranje is wel even niveautje hoger. Ergens in mijn stoutste dromen is het EK helemaal het ultieme. Dan moet je heel erg oppassen want dan zie ik de krantenkoppen alweer vliegen. Ik zeg nu niet: ik wil mee, maar: als hij belt zeg ik ja.”