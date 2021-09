Bondscoach Louis van Gaal schittert bij training van Telstar

Van Gaal schoof later ook nog aan voor een persconferentie. ,,Ik heb iets gezegd, ik heb iets beloofd en dat kom ik na. Zo zit ik in elkaar", liet hij weten. In de tijd dat hij ‘ja’ zei tegen de tijdelijke klus bij Telstar genoot Van Gaal namelijk nog van zijn pensioen. Pas later keerde hij vervolgens terug als bondscoach van Oranje. ,,Ik heb het gedaan omdat het goede doel wordt ondersteund en omdat Telstar mijn oude ploeg is.”

Andries Jonker is de huidige hoofdtrainer van de club uit Velsen-Zuid en leidde vanochtend samen met Van Gaal de training van Telstar. Beide coaches werkten in het verleden bij FC Barcelona en Bayern München samen met elkaar. Destijds was Jonker de assistent van Van Gaal.

,,Geweldig", zei Van Gaal over de samenwerking met Jonker. ,,Andries is iemand die niet ver van me afstaat qua visie. Maar als we in details komen, dan kunnen er discussies ontstaan. Maar dat is juist goed, want dan laat hij mij nadenken en dat ik niet denk dat alles wat ik denk de waarheid is.” Van Gaal laat de tactische plannen overigens bij Telstar ook gewoon over aan de huidige trainer. ,,Ik wil niet in het verhoudingsvlak treden van Andries Jonker met zijn spelers. Dus ik ben hier minder op de voorgrond. ”