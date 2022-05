Bondscoach Parsons passeert na ‘slapeloze maanden’ Van Es en Van de Sanden, Van de Donk mee naar EK

Parsons heeft naar eigen zeggen ,,slapeloze maanden” gehad door de keuzes die hij moest maken. ,,We hebben geprobeerd de beste groep, het beste team te formeren voor wat een grote zomer wordt. Niet alleen voor ons, maar voor het hele vrouwenvoetbal. Het is een groep met veel kwaliteiten, met veel ervaring in grote wedstrijden en op grote toernooien, en met veel spelers die dit seizoen met hun clubs prijzen hebben gepakt. Het liefste had ik 31 spelers meegenomen naar Engeland, maar dat gaat niet. We hebben keuzes moeten maken. We weten dat we 23 spelers hebben die er klaar voor zijn en acht die klaar zijn om in te stappen als dat nodig is.”