Bondscoach Ronald Koeman over systeemswitch na rust: ‘Vanaf toen waren we heer en meester’

Net als afgelopen donderdag tegen Griekenland (3-0 overwinning) begon Oranje met vijf verdedigers aan de aftrap, maar Koeman voelde zich na een dramatische start genoodzaakt om snel naar een viermansdefensie te wijzigen. ,,Dat was uiteindelijk een prima beslissing’’, vertelde Koeman voor de camera van de NOS. ,,Toen we in de tweede helft anders gingen spelen, kwam er meer rust bij ons. Vanaf dat moment waren we heer en meester.’’

Koeman zag al snel in dat hij de verkeerde keuze had gemaakt. ,,Je kunt het systeem wisselen, het is mijn taak om het te veranderen als het veranderd moet worden. Ik had verwacht dat we met onze opstelling meer gevaar konden stichten.’’

Die eerste helft van Oranje tegen Ierland was zo zwak dat het soms pijn aan de ogen deed. Maar na rust met enkele omzettingen zette het Nederlands elftal alsnog de zaken recht (1-2 zege). Dankzij Dumfries die wederom uitblinker was. Bekijk hier de rapportcijfers.

De bondscoach was niet verrast dat zijn ploeg het lastig zou hebben. ,,Dat wisten we wel, maar het wordt alleen maar zwaarder als je zelf fouten maakt.’’ Koeman doelde onder meer op de fout in de opbouw van doelman Mark Flekken, die al na twee minuten ontsnapte. ,,Als keeper mag je die bal never nooit spelen. Het was voor rust niet goed in balbezit, het was onrustig. Dat is soms moeilijk te verklaren. We verloren de controle en konden niet de vrije man vinden. Dat was een groot probleem.’’

Dankzij de twee zeges van deze week staat Oranje nu op negen punten, evenveel als Griekenland. Zij hebben echter een wedstrijd meer gespeeld. Koploper Frankrijk heeft na vijf duels vijftien punten. ,,We staan er nog niet riant voor, we moeten punten pakken tegen Frankrijk. We hebben nog alles in eigen hand, het is nog niet gespeeld.’’

