Bondscoach verklaart naïef Wales: ‘We hebben alles op de wedstrijd tegen Oekraïne gezet’

Wales is niet met dezelfde kansen als het Nederlands elftal, Polen en België aan de Nations League begonnen. ,,We hebben alles op de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Oekraïne gezet”, zei Page. ,,Dat is gelukt, na 64 jaar mogen we naar het WK. Daar zijn we heel trots op. Maar vanwege het duel met Oekraïne speelden we vorige week woensdag met invallers tegen Polen. We verloren met slechts 2-1, maar we verloren wel.”