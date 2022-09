Bondsridders Robin van Persie en Arjen Robben over het leven na voetbal: ‘Vier keer per week padellen’

met samenvatting Oranje na zege in Polen vrijwel zeker van Final Four, blessures Koop­meiners en Depay temperen blijdschap

De winst in de Nations League-poule is zo goed als zeker, de doelpunten in Warschau waren fraai, maar Oranje stapte donderdagavond óók met zorgen van het veld. Blessures voor Teun Koopmeiners en Memphis Depay legden een deken over een verder prima overwinning op Polen: 0-2.

23 september