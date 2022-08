Borussia Dortmund reageert op gerucht rond Ronaldo: ‘Het is zeker een aantrekkelijk idee’

Ronaldo sloot dit seizoen later aan bij United. Volgens Britse media zou hij met zijn gedrag de sfeer bij zijn team verpesten. Borussia Dortmund nam na het vorige seizoen afscheid van de Noorse spits Erling Haaland, die nu voor Manchester City speelt. Donyell Malen staat ook onder contract bij de Duitse club, die afgelopen seizoen tweemaal van Ajax verloor in de Champions League.

,,Ik hou van deze speler”, reageerde Dortmund-baas Hans-Joachim Watzke op de geruchten. ,,Het is zeker een aantrekkelijk idee om Cristiano Ronaldo in ons stadion te zien spelen. Hij is een van de beste spelers allertijden. Maar er is helemaal geen contact tussen de betrokkenen, dus we zouden het er niet over moeten hebben.”