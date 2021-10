Bosschenaar Souffian El Karouani debuteert voor Marokko: 'Ik heb onwijs genoten’

El Karouani (20) mocht zich voor de tweede keer melden bij het Marokkaanse voetbalelftal. De linksback van NEC zat vorige week woensdag nog 90 minuten op de bank toen Marokko het in de WK-kwalificatie opnam tegen Guinnee-Bissau, maar drie dagen later mocht El Karouani -tegen dezelfde tegenstander- wél minuten maken.

Het duel met en in Guinnee-Bissau werd vorige maand nog juist uitgesteld doordat er een dag voor de wedstrijd een militaire opstand begon in het Afrikaanse land. De spelers van Marokko, waaronder dus ook El Karouani, moesten verplicht in het hotel blijven. Mede door ingrijpen van de Marokkaanse koning Mohammed VI konden El Karouani en zijn ploeggenoten snel terugkeren.

‘Onwijs genoten’

Waar El Karouani tijdens de vorige interlandperiode stiekem al hoopte zijn debuut te mogen maken, gebeurde dat nu dus ruim een maand later. Na 82 minuten kwam de in Den Bosch geboren linksback het veld in. Spanningen voelde hij nauwelijks. ,,Ik heb juist onwijs genoten van de tien minuten die ik heb gespeeld", zegt hij vanuit het Marokkaanse kamp. ,,Ik was tijdens mijn eerste oproep wel zenuwachtig, maar nu voelde het al veel meer vertrouwd.”

Trotsheid is nu nog altijd het gevoel dat overheerst bij de 20-jarige linksback. ,,Dit is toch wel een mijlpaal. Natuurlijk ben ik trots op mezelf en zijn mijn ouders dat ook. Hier werk je zo hard voor al voetballer. Het voelt nóg beter omdat het een officieel duel is en niet een oefenduel. We staan er nu goed voor en hebben nog één punt nodig om door te gaan naar de knock-outfase van de WK-kwalificatie.”

Het WK in 2022 is zeker een doel voor El Karouani, al is de blik van de Bosschenaar op internationaal vlak allereerst gericht op januari, wanneer de Afrika Cup gepland staat. ,,Daar wil ik graag bij zijn, maar dan moet ik goed mijn best blijven doen bij NEC. Alleen zo kan ik de bondscoach overtuigen om mij mee te nemen.”

Wedstrijdshirt

Naast de herinneringen van zijn debuut neemt El Karouani nog iets tastbaars mee terug uit Marokko. Zijn wedstrijdshirt met nummer zeventien zit verzegeld in zijn tas. ,,En gaat terug mee naar Nederland", zegt hij. ,,Daar laat ik het shirt mooi inlijsten voor bij mij thuis. Een herinnering voor het leven.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.