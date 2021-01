Boussaid, Bazoer of Hunte: wie maakte het doelpunt van de week?

Samenvatting Koop­meiners wil aanhaken in titelrace na zege in Kuip: ‘Het ligt bij ons allemaal aan de intensi­teit’

19:16 AZ-captain Teun Koopmeiners had in de 95ste minuut nog de 2-4 kunnen maken, maar het bleef uiteindelijk 2-3 in een mooie topper in De Kuip. ,,Natuurlijk kan ik daar nu wel om lachen", zei de 22-jarige middenvelder van AZ, dat de vierde plek overnam van Feyenoord.