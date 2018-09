Boze Koeman: Heeft niks met kwaliteit te maken

Koeman zag genoeg aanknopingspunten voor een beter resultaat. ,,We hebben wel kleur op het gezicht", doelde Koeman vooral over het optreden van zijn ploeg na rust. ,,We hebben niet alleen hard gewerkt, maar ook goed gespeeld. Als we echt gaan voetballen, dan kunnen we echt goed voetballen. Wijnaldum had ook kunnen scoren en als Vormer gaat liggen, dan krijgt hij een strafschop. Ik vind echt dat we op de goede weg zijn. Maar we moeten ook sommige dingen verbeteren. Ploegen als Frankrijk straffen onze fouten genadeloos af."