Column Sjoerd Mossou | Bas Nijhuis is de enige ijdeltuit met open vizier

Daniëlle van de Donk na operatie zeker vier maanden uit roulatie

Daniëlle van de Donk komt voorlopig niet in actie. De Oranje-international liep vorige week in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië een blessure op aan haar rechterbeen en heeft zich dinsdag in Nederland laten opereren. Haar club Olympique Lyon meldt dat Van de Donk minimaal vier maanden moet revalideren.

2 december