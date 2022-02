Column Van Hanegem | Is de titelstrijd in Nederland nu weer open? Dat denk ik niet

Toen ik na AZ-Feyenoord vanuit Alkmaar naar huis reed, hoorde ik de spelers van Feyenoord op de radio zeggen dat ze voor de wedstrijd nog dachten aan de landstitel. Daar moest ik om lachen, want ik dacht dat het ook voor de spelers een gepasseerd station was. Maar als vervolgens PSV weer eens worstelt, dit keer op Het Kasteel tegen Sparta en Ajax zelfs onderuit gaat in Deventer tegen Go Ahead Eagles, dan hebben ze behoorlijk wat laten liggen in Alkmaar.