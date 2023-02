Column Vivianne Miedema | FIFA moet zich schamen: Saoedi-Arabië als sponsor WK-vrouwen is hypocriet

PSV moet alles op alles zetten voor een nieuwe Héctor Moreno

Met 6-0 winnen van FC Groningen was leuk, maar de twee resultaten erna vertelden weer alles over de staat van PSV. Op een 3-0 nederlaag donderdag in Sevilla volgde een 2-2 gelijkspel in en tegen Utrecht. Beide keren faalde de ploeg in het op slot gooien van een wedstrijd die het in handen had.