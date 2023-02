Dusan Tadic bewijst als topfitte leider van Ajax dat je hem beter niet kan afschrijven

Hij was dit seizoen door velen al afgeschreven, maar onder trainer John Heitinga neemt Dusan Tadic (34) Ajax weer ouderwets bij de hand. Over de leider die extern ergernis wekte, maar weer aantoont waarom hij intern onomstreden bleef. ,,Hij is onverstoorbaar.”