Joep Munsters uit Erp liep stage bij Schalke: ‘Ik heb vijf jaar bij PSV gelopen, maar Schalke voelde als grotere club’

Joep Munsters uit Erp was voor even speler van Schalke 04. De jeugdspeler van VVV-Venlo mocht onlangs op trainingsstage bij de Bundesligaclub. ,,Ik was blij verrast.”

Zijn koningsblauwe trainingstenue is ingeleverd. Maar de mooie herinneringen aan zijn stage bij Schalke 04 blijven. Joep Munsters raakt dan ook niet uitgepraat over zijn trainingsweek bij de Onder 23-ploeg van de gigant uit Gelsenkirchen. Een paar weken na zijn stage denkt de 18-jarige voetballer uit Erp nog altijd aan de Veltins-Arena. ,,Elke training was met uitzicht op het stadion. Dat motiveert enorm. Je weet waarvoor je het doet.”

Munsters staat te boek als talent. Bij zijn club VVV-Venlo heeft de middenvelder zijn officieuze debuut al gemaakt. Dat is in Duitsland dus ook opgevallen. ,,Mijn zaakwaarnemer belde me een tijdje terug dat ze me aan het werk wilden zien. Op de training dus, omdat het in coronatijd moeilijk scouten is en ik met het Onder 21-team van VVV geen wedstrijden speel. Ik was blij verrast.”

Het verschil met VVV is dan ook groot. Ook al staat Schalke op degraderen in de Bundesliga: de club ademt grootsheid, als zevenvoudig landskampioen, winnaar van de UEFA Cup in 1997 en met dik duizend supportersclubs. Munsters weet van de historie. ,,Ik heb vijf jaar bij PSV gelopen, maar Schalke voelde als grotere club. Daardoor voelde ik wel wat druk voor de trainingen. Al was dat voornamelijk gezonde spanning. Het is uiteindelijk supergoed gegaan.”

Quote Bij Schalke verlangen ze vooral strijdlust. Dat je nooit opgeeft. Het gaat er ook een stukje harder aan toe dan ik gewend ben. Joep Munsters

Strijdlust

Munsters wijst op het hoge trainingsniveau. Op de Duitse oefenmethode. ,,Op het conditionele, fysieke gedeelte ligt de nadruk. Op een van de trainingen heb ik wel 40 minuten rondjes gelopen met een hartslagmeter. Dat had ik nog nooit eerder gedaan”, bekent Munsters. ,,Bij Schalke verlangen ze vooral strijdlust. Dat je nooit opgeeft. Het gaat er ook een stukje harder aan toe dan ik gewend ben. Zo geven de trainers je echt op je flikker als je niet kort op de man zit.”

Ook moest hij wennen aan de taal, zegt Munsters lachend. ,,Ik kan maar een beetje Duits verstaan. Gelukkig zaten er een Nederlandse en een Belgische speler in het team. Die vertaalden zo nu en dan iets voor mij.” Hij vertelt stralend zijn verhaal. Het enige minpuntje? Dat hij Schalke-ster Klaas-Jan Huntelaar niet heeft gezien. ,,Schalke heeft wel tien trainingsvelden. Dat van het eerste elftal was afgeschermd, voorzien van beveiliging..”

En wie weet staat Munsters over een tijdje met Huntelaar en co op het veld. ,,Ik heb een positief gesprek gehad met de trainer en teammanager na mijn trainingsstage”, geeft de oud-jeugdspeler van Erp en Gemert aan. ,,Maar hoe het verder gaat is nog even afwachten. Ik laat het aan mijn zaakwaarnemer. Voor nu focus ik me volledig op VVV. Even de knop omzetten, dat is inherent aan het voetbal. Ik blijf dan ook hard werken. Al ben ik natuurlijk wel trots op mijn tijd bij Schalke.”

Trots is zijn tweelingbroer Niek ook. Ook hij maakt deel uit van het beloftenteam van VVV. ,,Niek is een middenvelder net als ik, maar hij is aanvallender ingesteld”, legt Munsters het verschil uit. Zowel binnen als buiten het veld trekken ze zich aan elkaar op. Zo ook tijdens de coronastop. ,,Toen we bij VVV alleen in tweetallen konden trainen, gingen we extra het krachthonk in en volgden we samen personal training bij Davy Vermeulen in Gemert. We investeren in onszelf.” Lachend: ,,We gunnen elkaar alles.”

Ook als slechts een van de tweeling op trainingsstage bij Schalke is.