Jong Oranje kan Europese titel al beetje ruiken: ‘Halve finale niet genoeg, we willen Duitsland aanpakken’

EK Podcast | Vanuit de Algarve: ‘Van Gaal begon hier met 5-3-2, Depay krijgt de vrijheid van Robben’

30 mei De derde aflevering van de EK Podcast staat in het teken van systemen, vaccinaties en de vraag: wat is de ideale voorbereiding? Vanuit de Algarve (waar het Nederlands elftal op trainingskamp is) praten Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff ook over de Champions League-finale en de gevolgen voor Nathan Aké als speler bij Oranje.