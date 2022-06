KNVB treft maatregelen tegen woekerprijzen en blokkeert 554 tickets voor Nederland tegen Polen

Column Sjoerd Mossou | Het Nederlands amateur­voet­bal is UNES­CO-waar­dig

Columnist Sjoerd Mossou benadrukt de waarde van het amateurvoetbal voor Nederland. ,,Als we ook over pakweg twintig jaar een dominante rol willen spelen in het Europese voetbal, dan is juist deze basis cruciaal.”

8 juni