Lieke Martens neemt alle wilde verhalen over PSG voor lief: ‘Dat is volgens mij peanuts bij de mannen’

Vincent Janssen mag in de Kuip auditie doen als aanspeel­punt van Oranje

Zijn laatste interland was in oktober 2017. Zelf dacht Vincent Janssen al niet meer aan een rentree als international. Toch staat hij morgenavond weer in de rij voor het Wilhelmus. ,,Ik ben op zoek naar een aanspeelpunt en Jansen krijgt nu een kans tegen Wales. Zo simpel is het eigenlijk’’, zegt de bondscoach.

13 juni