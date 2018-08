Brabants duo laat zich met twee goals direct gelden bij Go Ahead Eagles: 'Hier spelen is indrukwekkend'

Van der Venne, afkomstig van TOP Oss, speelde in zijn carrière alleen in de regio, met TOP als enige betaald voetbalclub. Vrijdagavond stond hij in Deventer in de basis en was verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. ,,Het was echt indrukwekkend om hier te spelen. Er zat bijna 8.000 man op de tribune, maar het is net als TOP een echte volksclub," vertelt Van der Venne enthousiast. ,,Het is alleen net wat groter allemaal."

Nog een Brabants doelpunt

De andere Brabantse debutant, Boxtelaar Paco van Moorsel, is een club van dergelijke grootte wel gewend. Hij speelde voor clubs verspreid over het hele land, onder meer in het noorden voor Cambuur Leeuwarden en FC Groningen en in het westen voor Sparta, waar hij transfervrij mocht vertrekken deze zomer. Toch was het ook voor hem bijzonder om te scoren bij zijn debuut in Deventer. ,,Ik ben er pas een weekje en moet me nog even inpassen", aldus Van Moorsel. ,,Dan kom je er de laatste tien minuten in en als je dan meteen scoort, is dat wel mooi."

Carpoolclubje

Van Moorsel en Van der Venne zijn niet de enige 'Brabanders' die dit seizoen uitkomen voor de Eagles. Ook de in Brabant woonachtige Istvan Bakx (eveneens afkomstig van TOP Oss) en Bruno Andrade (oud- Willem II'er) kwamen dit jaar over. ,,Heel toevallig, maar ook handig", aldus Van Moorsel, die zelf afgelopen jaar een huis kocht in Boxtel. ,,We hebben nu een carpoolclubje. Hoef je toch dat stuk niet telkens alleen te rijden." Dat is ook voor Van der Venne makkelijk. Hij kocht een huis in Oss en verwacht met zijn vrouw over drie weken een kindje. ,,Ik moet minimaal vijf keer in de week in Deventer zijn, maar blijf zeker nu toch graag in Oss wonen."

Over hun kansen dit seizoen is de Ossenaar positief. ,,We hebben uitgesproken om te gaan voor de play-offs. Of ik mezelf volgend jaar in de eredivisie zie spelen? Dat zou wel heel gaaf zijn, maar we hebben nog een lange weg te gaan."