Brabantse middenvelder is topscorer bij Go Ahead: ‘Ik in de spits? Nou, laten we dat maar niet doen’

,,Ja, het gaat goed met me. Het gaat wel lekker”, zegt Luuk Brouwers (23) aan het begin van het gesprek. Een understatement. Promovendus Go Ahead staat na elf speelrondes achtste in de eredivisie. ,,Maar we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. Ik ken de voetbalwereld een beetje: nu is het allemaal heel goed, maar als we straks twee keer verliezen, kunnen we er bij wijze van spreken niets meer van. Wij blijven hier gewoon lekker nuchter.”