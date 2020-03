Brabantse profclubs tonen begrip: ‘Volksgezondheid staat voorop’

Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV: ,,De instanties die daarover gaan, hebben er meer verstand van dan ik. Voor ons zijn het onbeheersbare zaken. Ik ben in ieder geval blij dat er nu duels verschoven zijn in plaats van dat we zonder publiek gaan spelen. We moeten zo lang mogelijk proberen om dat te voorkomen. Het thuisvoordeel kan in onze competitie zeer groot zijn. Zeker bij ons is dat het geval en we spelen allemaal nog ergens voor. Als het dan toch nodig zou moeten zijn, moet het denk ik generiek gebeuren. Kijkend naar wat er in de landen om ons heen gebeurt, is het niet ondenkbaar natuurlijk.”