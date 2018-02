Voetbalpresentator Hélène Hendriks: 'Ik ben blij dat ik tieten héb'

Ze pakt haar mobiel, scrolt door de afbeeldingen en wijst op een foto. ,,Wat vind jij van deze foto van me? Hij is voor Veronica Magazine. Eerlijk zeggen.’’



Eh…

,,Ja. Dat vind ik dus ook. En ik had nog duidelijk gezegd: het mag best een beetje sexy, want ik begrijp dat het voor dit blad moet, maar wel stoer. Kort topje, strakke broek, zoiets. En dan wordt het dus dit. Dit! Dit is...’’

...een korte strakke blote zilveren jurk.



,,Toen ik voor die fotoshoot aankwam, dacht ik al: nee. Dan ben ik toch zo’n zacht ei dat ik denk: ik kan niet zomaar weggaan. Voor je het weet, vinden ze me...’’

...een diva?

,,Dat zou erg zijn.’’



Ik wist niet dat je bloot erg vond. Je hebt bij Fox Sports op tv toch ook weleens een flink decolleté?

Ze kijkt op van de telefoon. ,,Vind je? Ik heb in vijf jaar maar twee of drie keer een decolleté gehad, en dat blijft blijkbaar nogal hangen. Ik houd er op tv niet van. Ik voel me niet vrij, kan niet eens naar voren buigen. Dus ja, dat is een dingetje.’’



Een dingetje.

,,Ja. Als het aan mij lag, droeg ik altijd een trui en skinny jeans, maar mijn stylist ziet dat anders. Ze wil opvallende kleding en dat snap ik. En dan zijn er nog de regels van FOX Sports. Zo’n Amerikaanse tv-zender is strikt over de stijl van de presentatoren. Mannen in keurig pak, vrouwen vrouwelijk met hakken.’’

Dat ‘dingetje’ is ook weleens een ‘ding’ in het leven van Hélène Hendriks. Zij weet hoe ze wil overkomen - vakvrouw, hart voor de zaak - maar sommige fotografen, visagisten en kappers hebben een ander beeld. ,,Als ik niet oppas, hijsen ze me al snel in een sexy glamouroutfit. Dus, als je de mensen voor de fotoshoot bij dit artikel nog spreekt: liever niet.’’



Hélène Hendriks is een fenomeen in tv-land, want zij is een van de weinige vrouwen in de sportjournalistiek en de enige vrouwelijke anchor van een voetbalprogramma. Ze presenteert samen met Jan Joost van Gangelen De Eretribune, hét praatprogramma van FOX Sports, de betaalzender die na een voorzichtige start in 2008 meer dan één miljoen abonnees trekt. Ze is inmiddels ook op RTL 7 te zien, en als tafeldame bij De Wereld Draait Door. ,,Nu herkennen ook vrouwen me, ha!’’



Haar aanstelling in 2013 bij FOX leverde nogal wat verbazing, gegiechel en posts op Mokkels.nl op, en het predikaat ‘collega met tieten’ (een bedenksel van Johan Derksen, waarover later meer). Ze is er laconiek over. ,,Veel vrouwen op tv moeten bij de start door iets heen. Zeker in die mannenwereld. Kijk naar Eva Jinek. Zij kreeg bakken kritiek over zich heen en nu reageert iedereen enthousiast.’’

Volledig scherm Fotografie bij interview met Helene Hendriks door Rene van der Hulst © Rene van der Hulst Ze zit vanochtend op de bank van het appartement van drielingzus Judith in Breda, pulkend aan het lipje van een blikje cola. (‘Ontbijt. Niet gezond. Wel veel cafeïne’.) Ze wilde niet thuis afspreken: ‘te privé’. Ze vindt sommige dingen (relatie/geen relatie) al snel te persoonlijk en zegt dan - met lachje - ‘ik zal eens nadenken of ik er wat over ga zeggen’.



Hendriks rolde een beetje toevallig de journalistiek in. Ze hockeyde op het hoogste niveau, belandde in 2010 met een gehavende pink in het ziekenhuis, gaf een tv-interview, de interviewer van dienst zag wat in haar en vroeg haar voor de regionale zender Brabant10.



Dat ze ooit ‘iets met sport’ zou doen, was van jongs af aan duidelijk. Haar vader was turnleraar, Studio Sport stond altijd aan, en zij was een sportief, springerig meisje, van het koppige soort. ,,Ik was het meest uitgesproken. Als we op straat voetbalden, bepaalde ik waar iedereen moest staan. Ik was geen tirannetje hoor, maar mijn ouders zeiden weleens: Hélène, anderen hebben ook recht op een mening.’’



Ze werd als eerste van de drieling geboren, daarna volgde Claire, en toen zat er onder het middenrif van haar moeder - verrassing - nog eentje, Judith. De zussen zaten tot de middelbare school in Breda in dezelfde klas, droegen af en toe dezelfde kleding (‘wel altijd in andere kleuren’), maar verder was het drieling-zijn ‘zo bijzonder niet’.



,,Er is niet zoveel speciaals aan. Geen telepathie. We zijn alle drie anders. Ik ben vrij extrovert en chaotisch en Claire en Judith zijn wat ingetogener en beter georganiseerd.’’ Judith studeerde farmacie en Hélène en Claire bezochten het CIOS, de opleiding voor sportleraren.

Je hebt je na je eerste tv-ervaring zelf bij Omroep Brabant gemeld en later bij FOX. Best bijdehand.

,,Toen duidelijk werd dat ik tegen het einde van mijn hockeycarrière liep, heb ik me beetje bij beetje op de sportjournalistiek gestort. Leren interviewen, filmen, monteren. Toen ik dat allemaal onder de knie had, vond ik het niet moeilijk ergens aan te kloppen, nee. De voetbalwereld is een kleine wereld, je valt er als vrouw snel op. Ik heb bij FOX natuurlijk ook een kans gekregen omdát ik een vrouw ben.’’

Je hockeyde hoog, maar hebt Oranje nooit gehaald. Was dat een teleurstelling?

,,Ik was blessuregevoelig en uiteindelijk niet goed genoeg. De dag dat ik definitief met hockey stopte, heb ik keihard gehuild. Nu nog zou ik mijn complete tv-carrière geven om één keer Olympische Spelen mee te maken. Sporten op topniveau: zó mooi, zó spannend, niks is vergelijkbaar.’’

Toen je bij FOX kwam, had je al behoorlijk wat tv-ervaring, en toch reageerden velen verrast: wat doet die vrouw daar?

,,Veel mensen buiten Brabant kenden me nog niet. Die dachten: blond, hockey, vrouw, wat weet die van voetbal? Ik begreep dat wel. Ik moest het eerst maar eens laten zien. Ik had natuurlijk door: ik zal keihard moeten werken om het waar te maken.’’

Quote Ik heb mijn Brabantse ‘g’ bij logopedie afgeleerd Hélène Hendriks

Keihard werken. Bedoel je: harder werken dan mannen?

,,Nee, net zo hard. Maar ik had wel wat in te halen, hè. Ik wist vroeger meer van hockey dan van voetbal. Ik ben dus alles gaan lezen, alles gaan zien, alles op sociale media gaan volgen. Ik heb mijn Brabantse ‘g’ bij logopedie afgeleerd. Anders was er nóg iets om me op te pakken.’’

Is Studio Sport nog altijd je droom? De nieuwe Tom Egbers?

,,Vroeger wel. Nu zou ik twijfelen. Hij doet bijna alleen studiowerk, terwijl ik het geweldig vind om live vanaf de velden te presenteren. En nee, dat zeg ik niet omdat mijn werkgever meeleest.’’

De mannen van Voetbal Inside, het tv-programma waar je aankondigingen doet, maken nog steeds seksistische opmerkingen. Dan is het weer ‘schatje’, dan is het je truitje, dan haalt Derksen je ‘tieten’ aan.

,,Ze zeiken iedereen af, man en vrouw, jong en oud, dus ik ervaar het totaal niet als seksistisch. Het is kleedkamerhumor, ik vind het prima. Misschien omdat ik zelf hoog heb gesport? Wij namen elkaar in de hockey ook altijd in de maling. Een hard ei in iemands tas verstoppen, zodat het enorm gaat stinken. Folie over de wc-bril, lachen, als je gaat plassen. Ik kan heel hard lachen om die gasten van VI.’’

Quote Ik ben blij dat ik tieten heb Hélène Hendriks

Maar ben jij juist niet in de positie om Derksen af en toe op zijn plek te zetten?

,,Waarom zou ik? Ik vind dat van die tieten helemaal niet erg. Ik ben blij dat ik tieten heb. En ik weet dat hij het niet denigrerend bedoelt.’’



Nee?

,,Nee. Hij roept toch ook tegen iedereen dat ik het goed doe?’’



Geef je niet een vreemd voorbeeld aan andere vrouwen in de voetbalwereld? Dat je dit moet pikken om erbij te horen?

,,Weet je: ik denk niet elke seconde: oei, ik ben een rolmodel. Ik ben gewoon mezelf, met mijn eigen gevoel voor humor, en vind helemáál niet dat ik alles weglach. Een trainer - wiens naam ik niet noem - riep eens ‘wat weet jij er nou van, je bent een vrouw’. Dat trok ik dus weer níét. Die heb ik daarna nog uitgebreid gesproken.’’

Volledig scherm Windbreakertommy hilfigerStar II jumpsuitperfect moment © Rene van der Hulst

Andere vrouwen vinden de VI-humor wel schadelijk. Sunny Bergman en Sylvana Simons riepen op het programma te boycotten vanwege de ‘homofobe’ grappen.

,,Ik krijg het idee dat deze vrouwen er maar wat uitpikken om zelf in the picture te komen. Er zit toch geen foute intentie achter? Gijp en Derksen hebben ook gezegd dat ze niets tegen homo’s hebben, en daar hebben deze vrouwen het dan weer niet over.’’

Hebben die twee vrouwen niet een beetje gelijk? Dat het zo nog moeilijker wordt uit de kast te komen in de voetbalwereld?

,,Misschien zullen sommige homo’s het als kwetsend ervaren, maar ik kwam op social media ook homo’s tegen die het gewoon grappig vonden.’’

Je hebt, zeg je, je positie bij FOX te danken aan je vrouw-zijn.

,,Natuurlijk. Toen ik hier begon, waren er vast mannen die het beter konden. Maar ik kreeg de kans, omdat ik wat kan én vrouw ben.’’

Quote Ik vind mezelf niet zo mooi Hélène Hendriks

Een móóie vrouw. Een lelijkerd hadden ze niet genomen.

,,Ik vind mezelf niet zo mooi. Meer iemand die er met make-up en kleding behoorlijk uitziet. Ik doe er ook wel wat aan hè. Ik heb extensions in mijn haar en heb mijn ogen laten liften, al was dat om medische redenen. En dan nog informeren ze bij visagie of het ‘misschien niet goed zou zijn iets aan mijn voorhoofdrimpels te laten doen’.’’

Je krijgt als ‘behoorlijke’ vrouw dus meer kansen, maar ligt ook onder een vergrootglas. Dat moet een dubbel gevoel geven.

,,Vrouwen in de sportjournalistiek zijn nu eenmaal bijzonder. Die krijgen meer mogelijkheden en er wordt extra op gelet. Misschien wordt dat ooit anders, want alleen al dat ik bij FOX zit, laat zien dat het kan. Maar, eerlijk: er zijn nog steeds weinig Nederlandse vrouwen met bovenmatige interesse in voetbal. Er komen geregeld bloedmooie, goedgebekte vrouwen langs voor een screentest, maar die weten dan niks en dat werkt niet, hè.’’

Van FOX moeten de vrouwelijke presentatoren in vrouwelijke strakke kleding, zei je. Waarom eigenlijk? Een nette blouse is toch ook oké?

,,Wacht. Ik laat je zien hoe de FOX-presentatrices in de VS eruitzien.’’ Op haar telefoon: een foto van een Amerikaanse collega, in knellende gele kokerjurk, immobiel, op een bank. ,,Ze hebben me ook weleens in de krullen gezet en zúlke wimpers opgeplakt. Dat wilde ik ab-so-luut niet. Dat is de reden dat ik mijn haar in een vlecht heb - waar ik overigens ook weer commentaar op krijg. ‘Waarom altijd die vlecht?’’’

Volledig scherm Fotografie bij interview met Helene Hendriks door Rene van der Hulst © Rene van der Hulst

Je unieke positie heeft nog een rare kant: alle voetballers willen je daten.

,,Alle? Nee joh. Het is allemaal niet zo spannend: het gewone spel tussen man en vrouw. En nee, je krijgt geen namen. Het is trouwens al minder dan in het begin. Mannen kennen me nu en weten dat ik nergens op reageer.



Ik was rond de kerst op vakantie op Curaçao; waar in die periode ook altijd veel voetballers rondhangen. Dan informeer ik van tevoren waar die verblijven, zodat ik die plek kan mijden. Ik hoef er niet in mijn bikini tussen te liggen, alsjeblieft niet. Het is een zakelijke verstandhouding.’’

Ik begreep dat je nooit iets over je relatie zegt. Waarom zo geheimzinnig?

,,Ik wil uit de bladen wegblijven en dat kan, denk ik, door niet veel privé-informatie weg te geven.’’



Maar je gaat niet met een beroemde voetballer, want dan hadden die bladen dat wel geweten, toch?

,,Klopt. Dus er is geen beroemde voetballer. Als er al iemand is.’’



Als het ‘Piet uit Oosterhout’ is, kun je dat dan niet beter zeggen? Anders krijg je net als bij Mark Rutte de reflex: hoe meer mysterie, hoe intrigerender.

,,Interessante theorie.’’ Lachje: ,, Maar ik houd het hierbij.’’



Je vrienden klinken vrij uitgesproken: Hélène gaat niet meer aan een gezin beginnen.

,,Ik denk dat ze gelijk hebben. Want dan moet ik niet alleen de liefde van mijn leven hebben, die liefde moet zich aan mijn onregelmatige leven aanpassen, én we moeten nog maar eens kinderen zien te krijgen. Ik denk niet dat aan al die voorwaarden kan worden voldaan. Ik moet zeggen: ik erger me niet vaak aan mensen, maar ik erger me wel aan mensen die tegen me zeggen: wordt het niet eens tijd?’’

Volledig scherm Top en legging weargrace Archive jas puma Lace-up leather mules fenty puma by RIHANNA © Rene van der Hulst

Die vraag is ook nogal zuur. Ik wil weten: zie je jezelf ooit in een moederrol?

,,Jawel, maar het moet wel kunnen allemaal. Ik heb in elk geval nog geen, hoe heet dat...’

...rammelende eierstokken?

,,Nee. Maar zeg nooit nooit. Want het is niet zo dat ik super aan mijn carrière hecht. Liefde en geluk zijn altijd belangrijker.’’

Je zei recent: mijn houdbaarheid op tv is over tien jaar op. Is dat niet een beetje vreemd als voetbalpresentator Kees Jansma, toch al 70, nog steeds op de buis is?

,,Voor een man is het anders in tv-land. Die kan langer door. En ja, dat is ouderwets, maar dat is zo. Ik hóéf op mijn 60ste ook niet meer. Deze baan is te intensief om lang mee door te gaan: altijd maar aan het werk als anderen vrij zijn. Ik zie mezelf in de toekomst wel iets doen bij een grote voetbalclub of andere sportorganisatie.’’

Of het IOC? Tussen de oude, corrupte mannen.

,,Ja! Daar kunnen ze me zeker gebruiken.’’