Brama voelt de druk van schoonfamilie om extra zijn best te doen tegen ADO en RKC

Wout Brama heeft de appjes van de schoonfamilie uit Emmen al binnen. De boodschap valt niet zo moeilijk te raden: of ze bij FC Twente wel even hun best willen doen in de laatste twee wedstrijden van het seizoen. „Wij hebben nog een kansje op de play-offs, maar als je reëel bent is die kans niet zo groot. Maar door die strijd onderin voel je bij deze wedstrijden wel een extra prikkel, er staat echt wat op het spel”, zegt de aanvoerder. „Ik heb dat met PEC Zwolle ook meegemaakt toen PSV op de slotdag tegen ons kampioen kon worden. Je speelt dan ergens voor en je voelt de spanning op het veld. ADO zal zondag met de messen tussen de tanden tegenover ons staan. Dat is alleen maar mooi.”