Brands: Hoe meer geld, hoe zorgvuldiger je moet uitgeven

Door Maarten Wijffels



Een kleine veertig jaar werkte hij in de Nederlandse voetbalcultuur. Nu vallen Marcel Brands ­typische details op in de Engelse. Hij vertelt er deze middag over in zijn kantoor op Finch Farm, het trainingscentrum van Everton. Geamuseerd: ,,Ik had net ‘ja’ gezegd hier en kreeg de standaardvragen. Welke maat clubkostuum? Wat wil je op visitekaartjes hebben staan? Et cetera. Maar ze vroegen ook: wat is de maat van je trainingskleding? Ik dacht: trainingskleding?’



In de kleedkamer op Finch Farm bleek dat Brands een eigen kastje, een locker, heeft. Net als de spelers en staf. ,,Bij de eerste training lagen ook voor mij dus keurig shirt, broekje, kousen klaar. ‘Voor als je mee het veld op wilt’. Daar maak ik geen gebruik van, maar het heeft wel iets, vind ik. Iets puurs. Iedereen, tot de scouts aan toe, loopt op de club ook rond in trainingspak van Everton.’’



Vijf maanden is Brands nu voetbalbaas in de Premier League. Hij werd in het verleden vaker benaderd voor een baan in de grootste competitie ter wereld, maar zei telkens nee. Op zijn 56ste is Everton de keuze voor een middenmoter/subtopper met ambitie om op termijn de top 4 aan te vallen. Een club waar de eigenaar, de rijke investeerder Farhad Moshiri, een duidelijke opdracht voor hem heeft. Everton wil om te beginnen af van het typisch Engelse model dat wisselende trainers een zwaar stempel drukken op het spelersbeleid, en zo zorgen voor een komen en gaan van voetballers. De selectie telde afgelopen zomer 38 man, hoewel er toch al 14 spelers waren verhuurd.



Brands: ,,De gemiddelde leeftijd is in de eerste transferperiode al met drie jaar omlaag gebracht. We hebben gericht ingekocht, maar ook twaalf man laten afvloeien. Ik ben druk met één lijn aanbrengen in de scouting en de jeugdopleiding. Mensen binnen de club zeiden na mijn eerste twee maanden eerlijk: ‘Toen je binnenkwam Marcel, dachten we: wat gaat een technisch directeur hier nou allemaal doen? Maar nu begrijpen we het. En nu denken we ook: waarom hebben we dit niet tien jaar eerder gedaan?’’’