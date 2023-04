Brian Brobbey deelt sneer uit aan juichende Steven Bergwijn: ‘Als hij omdraait dan maakt hij die bal gewoon’

Brian Brobbey was dicht bij de 2-0 voor Ajax, maar schoot op de paal. De rebound had Steven Bergwijn kunnen binnenschieten maar hij juichte al nog voordat spits had gescoord. Brian Brobbey stond met een zuur gezicht ESPN te woord na de verloren slijtageslag tegen PSV.

,,Ik hoorde net van Kenneth Taylor dat Steven Bergwijn de bal er nog in had kunnen schieten. Hij kwam al naar mij om me te feliciteren, maar als hij zich omdraait dan maakt hij die bal gewoon", zei Brobbey. De spits omspeelde Joël Drommel, maar werd zover naar de buitenkant gedrongen dat de spits de bal tegen de binnenkant van de paal schoof.

Het Ajax-kamp telde de treffer al met Steven Bergwijn als treffend voorbeeld. Hij rende al juichend richting Brobbey om de 2-0 te vieren. Tevergeefs. Trainer John Heitinga had de situatie nog niet teruggezien, gaf hij toe bij ESPN. ,,Die gifbeker moet helemaal leeg.”

Over het gedrag van de spelers die elkaar continu in de haren vlogen, wilde Heitinga nog wel iets kwijt maar hij keurde het niet direct af: ,,Dit zijn finales en die wil je winnen. Van beide kanten zijn de grenzen opgezocht. De jongens kwamen voor elkaar op. Ze hebben winnaarsmentaliteit getoond en gestreden. Maar als er dingen onacceptabel zijn dan zal ik mijn jongens daarop aanspreken. Je moet je ook niet de kaas van het brood laten eten.”

PSV won uiteindelijk na een bizarre strafschoppenserie, waarin vier penalty's achter elkaar werden gemist en Ajax er in totaal drie miste. ,,Het is balen, maar we hebben wel alles gegeven en daarom ben ik trots op de boys", zei Brobbey. Heitinga: ,,Ik kan niemand iets kwalijk nemen. De jongens gaan achter de bal staan en nemen hun verantwoordelijkheid. Ach, die klotepenalty's.”

Ajax gaat vol voor plek twee

Ajax gaat nu vol voor de tweede plaats. ,,Dan is het seizoen nog een beetje gered", zei Brobbey. Heitinga: ,,We willen Champions League spelen, dan moet je tweede worden. We hebben nog vier wedstrijden om vollebak te gaan. Die gifbeker moet nu toch wel leeg zijn.”

