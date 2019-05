Brobbey (17) wil opnieuw EK winnen: ‘Wij zijn beter dan Italië’

EK onder 17 in IerlandBrian Brobbey (17) staat zondagmiddag met Oranje onder 17 in de finale van het EK voor spelers onder de 17 jaar. Het wordt voor de spits van Ajax al de tweede achtereenvolgende EK-finale. Vorig jaar was hij nog de scorende invaller in de eindstrijd tegen Italië, toevalligerwijs dezelfde tegenstander als zondag.

Door Nik Kok



We kunnen dus stellen dat de Nederlands en Italiaanse talenten tot beste van het continent behoren, maar Brobbey vindt toch wel dat toch vooral de Nederlandse daartoe behoren. ,,Want wij kunnen van Italië winnen. Dat lijkt me wel. Ik vind dat wij beter zijn.”



Vorig jaar waren er nog strafschoppen nodig in de finale. Nu heeft Brobbey dat liever niet. ,,Bij strafschoppen speelt geluk toch wel een grote rol. Hoewel we er na elke training op oefenen. Ik verwacht nu dat we het in negentig minuten kunnen afmaken.”

Van bijna alle tegenstanders werd in Ierland ruim gewonnen. In de halve finales tegen Spanje werd de finaleplek twee minuten voor tijd op karakter veiliggesteld door een treffer van AZ-middenvelder Mohamed Taabouni. ,,Dat komt omdat deze ploeg echt vecht voor elkaar”, weet Brobbey. ,,We zijn heel hecht, we kennen elkaar goed en we hebben een echte winnaarsmentaliteit. We zijn altijd aan het vlammen.”

Motivatiefilmpje

Gemotiveerd lijken Brobbey en zijn teamgenoten niet te hoeven worden maar toch is er voor de finale een motivatiefilmpje gemaakt. De spits kreeg daarin een boodschap te zien van zijn ouders én oudere broers Kevin (Almere City) en Derrick Luckassen (Hertha BSC, gehuurd van PSV). ,,Dat was heel mooi om te zien. Mijn broers komen ook hier naar Ierland om de finale te zien. Ik heb veel aan hen. Ze geven me tips. Daar voel ik me sterk door.”

Maar tot die tijd moet Brobbey dus nog even de tijd doden. Dat doet hij door de serie Prison Break te kijken - ‘best spannend’ - of spelletjes spelen op zijn telefoon - ‘tegen elkaar, dat is het leukst.’ Ik voel nu een gezonde spanning voor de finale, maar dat is normaal.”

Individuele ambities

Voor het toernooi parkeren de begenadigde talenten allemaal even hun individuele ambities en droom om zo snel mogelijk te debuteren in het betaalde voetbal. ,,Dat wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk en dat zal voor de meesten ook wel lukken. Maar we hebben hier nu één doel en dat is opnieuw Europees kampioen worden. Twee keer Europees kampioen worden, dat staat toch goed op je cv.”

De euforie en aandacht na het gewonnen toernooi van vorig jaar staat hem nog goed bij. ,,Toen kwamen we aan op Schiphol en stonden er ineens allemaal mensen. Dat was iets dat we nog nooit hadden meegemaakt. Dat smaakt naar meer.”