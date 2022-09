Brobbey en Gravenberch vervangen Memphis, De Jong en Koopmeiners voor wedstrijd tegen België

Brian Brobbey en Ryan Gravenberch zijn door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervangers. De spits van Ajax en Bayern München verblijven nu nog in Leuven, waar Jong Oranje om 18.30 uur aan de wedstrijd tegen Jong België is begonnen. Brobbey staat in de spits, geflankeerd door debutant Xavi Simons (PSV) en Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC). Gravenberch staat op het middenveld naast aanvoerder Quinten Timber. De backs Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen staan op de flanken.



Gravenberch debuteerde op 24 maart 2021 in het grote Oranje en speelde al tien interlands, maar bondscoach Louis van Gaal gaf voor deze interlandperiode Kenneth Taylor (ook geboren op 16 mei 2002) de voorkeur boven Gravenberch. De 20-jarige Amsterdammer was de afgelopen twee interlandperiodes ook al niet van de partij, de afgelopen keer in juni door een blessure. Gravenberch speelde dit seizoen tot nu toe 218 minuten verdeeld over acht optredens voor Bayern München. Brobbey meldt zich morgen voor het eerst bij het grote Oranje. De spits van Ajax (3 goals in 10 duels tot nu toe) speelt vanavond zijn dertiende interland voor Jong Oranje.



Nederland plaatst zich voor de Final Four van de Nations League als België zondagavond niet met meer dan drie goals verschil wint in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De wedstrijd tegen de Rode Duivels is voor Oranje de laatste interland in aanloop naar het WK in Qatar, dat op maandag 21 november van start gaat voor het Nederlands elftal met de wedstrijd tegen Ecuador.