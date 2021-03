Brobbey wilde na duel met Lille alsnog bij Ajax blijven: ‘Ik zei: ik blijf, ik teken’

Het had niet veel gescheeld of Brian Brobbey had zijn contract bij Ajax vorige maand alsnog verlengd. Dat zei de 19-jarige aanvaller maandag in Zeist, waar hij zich meldde bij Jong Oranje. Brobbey doet vanaf woensdag met het elftal van bondscoach Erwin van de Looi mee aan de groepsfase van het Europees kampioenschap in Hongarije.

Ajax bracht begin februari naar buiten dat Brobbey zijn in de zomer aflopende contract niet ging verlengen. Ruim twee weken later maakte de aanvaller als invaller het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen Lille in de Europa League (1-2).

,,Na die wedstrijd tegen Lille kwam directeur voetbalzaken Marc Overmars nog een keer naar me toe en gingen we weer rond de tafel zitten. Toen zei ik: ja, ik blijf, ik teken”, aldus Brobbey. Toch kwam het daarna niet tot een akkoord. ,,Daarna liep er volgens mij iets niet zo goed in de onderhandelingen”, aldus Brobbey, die onlangs een deal bereikte over een vierjarig contract bij de Duitse club RB Leipzig. Brobbey wilde verder niet heel veel loslaten over zijn aanstaande vertrek. ,,Natuurlijk was het een heel lastig besluit om Ajax te verlaten. Ik sta achter mijn keuze. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Ik vind dat ik hard train bij Ajax. En ik laat het ook zien.”

Niet alleen tegen Lille was Brobbey van waarde voor Ajax. Dit seizoen scoorde de negentienjarige spits drie keer in de eredivisie: tegen Fortuna Sittard, Willem II en ook afgelopen weekend tegen ADO Den Haag. In de Europa League scoorde de jonge spits dus tegen Lille en ook in de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Young Boys.

Volledig scherm Brian Brobbey. © ANP

Tadic

Aanvoerder Dusan Tadic zei na de overwinning bij Lille niet te begrijpen waarom Brobbey op al zo’n jonge leeftijd vertrekt. ,,Beter dan bij Ajax kun je het als talent niet hebben”, zei de Serviër. ,,Tadic praat heel veel met me, hij is een heel goede jongen”, zei Brobbey daar over. ,,Of ik begrijp waarom hij dat zei? Zeker weten. Iedereen zei wel een beetje dat ik moest blijven. Ik ben echt heel goed met mijn ploeggenoten, nu ook nog. Ik kan met iedereen lachen. Het was ook nooit echt een ding ofzo.”

Brobbey zegt dat hij voor Leipzig heeft gekozen omdat hij zich bij die club goed kan doorontwikkelen. ,,Verder spelen ze met een jonge ploeg en hebben ze een jonge trainer. Voordat ik een akkoord bereikte, sprak ik uiteraard met Justin Kluivert. Hij was heel positief.”

Naast medespelers en anderen bij Ajax, hebben ook supporters een mening over het vroege vertrek van de spits. ,,Ik heb goede reacties gehad, ik heb slechte reacties gehad. Het maakt me niet zoveel uit wat mensen zeggen. Ik weet wat ik kan en ik doe gewoon mijn ding.”