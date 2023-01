Broze gezondheid noopt Huub Stevens tot stoppen: ‘Ik neem geen functies meer aan’

Huub Stevens gaat niet meer aan de slag als voetbaltrainer. Stevens heeft zijn loopbaan als coach vanwege gezondheidsredenen voor beëindigd verklaard. ,,Ik word dit jaar 70, mijn coachingcarrière is definitief voorbij”, zei Stevens in de Kölner Express. ,,Onlangs kreeg ik nog een verzoek van een club in Nederland, maar dat riskeer ik niet meer. Dat kan ik aan mijn familie en de club niet meer verantwoorden.”

Ook een mogelijke bestuursfunctie sluit Stevens uit. ,,Nee, ik neem geen officiële functies meer aan”, zegt de 69-jarige Limburger. “Ik ben niet meer actief betrokken. Je mag me altijd om mijn mening vragen, maar meer niet.”

De reden voor het besluit heeft volgens Stevens alles te maken met zijn gezondheid. ,,Mijn lichaam gaf me een duidelijke waarschuwing. Ik werd onlangs naar het ziekenhuis gebracht omdat ik plotseling pijn op de borst voelde. De doktoren stelden toen pericarditis vast, een ontsteking van het hartzakje. Dat was een duidelijke ‘gele kaart’ voor mij. Het was een duidelijk teken dat ik nog meer voor mezelf moest zorgen.”

Stevens onderging onlangs ook een knieoperatie. ,,Dat had ik tien jaar eerder moeten doen. Na de operatie heb ik zonder problemen achttien holes kunnen spelen op de golfbaan. Daarvoor had ik altijd hevige pijn in mijn knieën.”

Stevens was in Nederland na zijn actieve voetbalcarrière onder meer trainer van PSV en Roda JC. Hij had ook vier keer Schalke 04 onder zijn hoede, de Duitse club waarmee hij in 1997 de UEFA Cup won. Ook was hij actief bij Hertha BSC, FC Köln, Hamburger SV, VfB Stuttgart en TSG Hoffenheim. Bij Schalke maakte Stevens ook deel uit van de raad van commissarissen.

