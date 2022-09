Bruno Martins Indi lijkt Oranje te kunnen vergeten: verdediger haakt geblesseerd af tegen Ajax

Bondscoach Louis van Gaal gaat Bruno Martins Indi komende week hoogstwaarschijnlijk niet verwelkomen in Zeist. De aanvoerder van AZ moest zich in de topper tegen Ajax voor rust laten wisselen met een bovenbeenblessure.

Martins Indi verstuurde achterin een pass naar een ploeggenoot, waarna het in zijn bovenbeen schoot. Al snel werd duidelijk dat de linkspoot de wedstrijd moest staken. De kans lijkt daardoor klein dat hij volgende week met het Nederlands elftal in actie kan komen. De verdediger behoorde tot de 26-koppige selectie die Van Gaal had samengesteld voor de komende interlands.

Pascal Struijk lijkt een logische vervanger van de AZ-captain. De verdediger van Leeds United behoorde tot de voorselectie van Oranje, maar haalde de laatste schifting niet. Uit Jong Oranje is Sven Botman een kandidaat. De 22-jarige verdediger is na zijn toptransfer van afgelopen zomer basisspeler bij het Engelse Newcastle United. Met Daley Blind en Nathan Aké heeft Van Gaal al twee linksbenige centrumverdedigers in zijn selectie, al wordt eerstgenoemde ook gezien als vleugelverdediger.

Nations League

Het Nederlands elftal sluit de Nations League-poule komende week af met wedstrijden tegen Polen (donderdag) en België (zondag). Met tien punten is Oranje koploper van de groep. Na de twee duels in de Nations League gaat de focus van bondscoach Van Gaal volledig op het WK in Qatar, dat in november van start gaat. In de poule is Oranje gekoppeld aan Senegal, Ecuador en gastland Qatar.